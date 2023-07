Por Wesley Silas

O deputado Gutierrres Torquato anunciou ao Portal Atitudeto o retorno das obras da pavimentação da rodovia que liga Gurupi ao povoado do Trevo da Praia. Ele destacou o empenho do governador Wanderlei Barbosa, do vice Laurez Moreira e do Presidente da AGETO para dar celeridade na obra.

“O Maquinário está retornando, a empresa está adquirindo material e, em breve, uma parte será pavimentada e a obra será reiniciada a todo vapor! O Governador Wanderlei Barbosa e Vice Laurez estão honrando todos os compromissos firmados em todas as regiões do Estado e o sul tem tido uma atenção especial por parte do Governo”, disse o deputado.

Ele disse ainda que a conclusão da obra é uma questão de honra do governador e do vice-governador.

“As obras serão concluídas na Gestão do Governador Wanderlei pela responsabilidade que sua equipe tem dedicado as questões importantes do Estado”, arrematou.