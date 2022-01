Os usuários da rodovia TO-365, que liga a Balsa ao Trevo da Praia, já podem transitar com segurança e comodidade novamente, no trecho. A Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto) restabeleceu o tráfego, que estava interditado desde o último dia 19, devido aos estragos causados pelas fortes chuvas que caíram na região.

O trecho foi o primeiro dos três que se romperam na região. Os serviços de recuperação das rodovias TO-365, TO-373 e TO-482 se iniciaram por este trecho, uma vez que ele é rota de linha ônibus.

A equipe da Ageto, da Residência Rodoviária de Gurupi, executou a recomposição de base da rodovia nos pontos mais críticos, onde a força da água rompeu a pista.

TO-373

Ao terminar os serviços na TO-365, a equipe seguiu para a rodovia TO-373, trecho Vila São Miguel/Balsa do Trevo da Praia, onde iniciou os trabalhos de recuperação da rodovia, segundo trecho interditado, que se rompeu no mesmo temporal. Segundo a Ageto, a equipe trabalha recompondo a via para liberação do tráfego no mais curto espaço de tempo.

TO-482

O outro trecho que já está em recuperação é o da Vila São Pedro ao povoado Apinajé, na rodovia TO-482, que sofreu danos sérios com as chuvas daquela região. Neste caso, os serviços estão sendo executados por meio da parceria com a prefeitura de São Valério. A parceria evitará que aquelas comunidades fiquem isoladas por muito mais tempo.