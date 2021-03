Share on Twitter

O Governo do Tocantins, por meio da Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto), comunicou que interditou parcialmente um ponto da rodovia TO-342, no trecho entre Miracema e Miranorte.

por Redação

O motivo da interdição foi a constatação de um desmoronamento na cabeceira de uma ponte que compõe o trecho, sobre o Córrego Cipó. O dano foi causado pelas chuvas.

O local está sinalizado e o tráfego flui em meia pista. Não há risco de interdição total, porém os motoristas devem redobrar a atenção para evitar acidentes.

A equipe de engenharia da Ageto já está no local e Agentes do Batalhão de Polícia Militar Rodoviário e de Divisas (BPMRED) coordenarão o tráfego no local.

A Ageto já está mobilizando maquinário para iniciar a correção neste sábado.