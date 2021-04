O superintendente Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) comentou ao Portal Atitude, por meio de oficio, sobre a situação de manutenção da BR-010/TO entre Aparecida do Rio Negro e Rio Sono.

por Wesley Silas

A falta de manutenção da BR-010/TO entre Aparecidade do Rio Negro e Rio Sono, é motivo de constante protestos, como aconteceu em fevereiro de 2021 quando o líder do Movimento Pró-BR-010 Elpidio Lopes, procurou o Portal Atitude para pedir aos motoristas ficarem atentos com as condições da rodovia e cobrar do Governo Federal uma solução para o problema. Na época o Portal Atitude chegou a pedir uma nota para o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit-TO) que foi enviada nesta terça-feira, 13.

Na nota, o Superintendente Regional do Dnit no Tocantins, Flávio Ferreira de Assis, informou que “a recomposição do revestimento primário está prevista somente após o termino do período chuvoso”. Em seguida completou: “Em maio está previsto para dar início aos serviços de recomposição do revestimento primário”.

Confira aqui o ofício.

Confira relatório fotográfico enviado pelo Dnit/TO.