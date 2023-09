Por Redação

A criação do Programa de apoio ao transporte Universitário, de autoria da deputada Janad Valcari (PL) visa contribuir com a disponibilização de transporte escolar intermunicipal no deslocamento entre municípios tocantinenses. Outra finalidade, justificada pela deputada, é assegurar a esses estudantes a permanência e conclusão nos cursos de graduação.

Outra solicitação que visa beneficiar universitários e ampliar a oportunidade do estudo no ensino superior é a Casa do Estudante, a deputada Vanda Monteiro (UB) requer a construção e implantação do programa Casa do Estudante, na cidade de Pedro Afonso. A Casa do Estudante visa beneficiar alunos de baixa renda, oriundos de cidades interioranas, sem grandes custos.

Serviço de Fonoaudiologia

Já o deputado Gutierres Torquato (PDT) solicita para o município de Taguatinga o Serviço Especializado de Fonoaudiologia, para atender os portadores do transtorno do espectro autista (TEA). Para o parlamentar os fonoaudiólogos são fundamentais no diagnóstico de autismo para encaminhamento de tratamento adequado, com vistas a melhorar a comunicação e a qualidade de vida dessas pessoas.

Reformas

O deputado Cleiton Cardoso (Republicanos) solicita a reforma do prédio da sede da Agência Tocantinense de Saneamento (ATS) e também a substituição de computadores e da mobília.

Já a reforma geral do Ginásio de Esportes, em Cristalândia foi solicitado pelo deputado Gutierres.

Outros parlamentares que tiveram requerimentos aprovados foram os deputados Luciano Oliveira (PSD), Cláudia Lélis (PV), Eduardo Mantoan (PSDB), Marcus Marcelo (PL), professor Júnior Geo (PSC) e Sargento Júnior Brasão (PSB).