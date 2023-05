Por Wesley Silas, com informações da CNN

A Medida Provisória 1147/ 2022, que prevê destinação de 5% da contribuição social do Sesc/ Senac a uma fonte de receita permanente para promoção internacional do turismo, continua gerando uma disputa entre o Sesc/ Senac – parte do Sistema S – e a Embratur (Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo).

“Seriam fechadas 36 unidades do Sesc, com corte de 1.994 empregos e deixariam de ser investidos R$ 121 milhões em atendimentos gratuitos. Também haveria diminuição de 2,6 milhões de toneladas de alimentos distribuídas por programas como o premiado internacionalmente Mesa Brasil Sesc, supressão de 2,6 mil exames de saúde e de 37 mil atendimentos em atividades físicas e recreativas. Além disso, ocorreria ainda o corte de 2 mil apresentações culturais, com público estimado em 14 milhões de pessoas”, diz o Serviço Social do Comércio em comunicado.

Além do Sesc e do Senac, o Sistema S é composto por outras sete instituições: Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, Sesi (Serviço Social da Indústria), Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), Sescoop (Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo) e Sest (Serviço Social de Transporte).

No Tocantins o presidente da Fecomércio, Itelvino Pisoni, durante manifesto, pediu aos senadores do Tocantins que ajudem a derrubar os artigos da Medida Provisória (MPV 1.147/2022), que alterou a legislação que instituiu o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse).

“Os recursos do Sesc e do Senac são privados, arrecadados das empresas e estamos defendendo um direito nosso e eu achou que é um roubo retirar recursos do segmento privado para jogar numa entidade que sala lá o que vai ser feito deste recurso. Nós precisamos que os nossos senadores coloquem as mãos nas consciências e pensem antes de votar”, disse Itelvino.

Somente o Sesc Gurupi, tem estrutura de mais de 8 mil m² e capacidade de atendimento diário de até 2,5 mil pessoas e em sua estrutura oferece Sala de leitura; Galeria de artes; Consultório odontológico; Ginásio poliesportivo coberto; Parque aquático – com piscinas para natação adulto e infantil e hidroginástica; Campo de futebol society; Salas voltadas para a educação de adultos, jovens e educação infantil; Restaurante e lanchonete e Estacionamento.

