Por Redação

Na imagem divulgada no Jornal do Tocantins mostra o empresário que, segundo as investigações faz parte dos mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao empresário, sendo um deles a concessionária de veículos localizada na avenida Via Lago do respectivo empresário divulgada no Jornal do Tocantins. Dezenas de carros de luxo e caminhonetes que estavam no local foram apreendidos e levados para a delegacia da PF em Araguaína.

Segundo o site AF Notícias trata-se do empresário, identificado como César Trindade, suspeito de atuar na lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de cocaína. Já o suspeito de chefiar o esquema seria Paulo Márcio Ribeiro, que está preso desde novembro de 2020, quando ocorreu a apreensão de 815 kg de cocaína, na cidade de Tucumã (PA), fato que deu origem à investigação conduzida pela Polícia Federal em Araguaína. Outro preso durante a operação, no Pará, é José Gomes Ferreira, conhecido como Zé Epifânio.

A operação foi autorizada pela Justiça Federal em Araguaína. Os alvos estão em 13 estados: Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará, Mato Grosso, Piauí, Rondônia, Roraima, São Paulo, Amazonas, Tocantins, Maranhão, Ceará, Goiás.