Por Wesley Silas

“O trecho entre Aliança do Tocantins e Alvorada do Tocantins tem sido um caos e não tem minimizado o risco de acidentes como aconteceu próximo ao município de Talismã com um acidente gravíssimo entre dois caminhões e também pelo motivo de aglomerar os caminhões diante a dificuldade de atravessar a praça de pedágio com um guichê funcionando. É um absurdo e eu repudio, revoltado, a conduta que a Ecovias do Araguaia tem tido com quem transita na BR-153 no trecho que liga Aliança a cidade de Alvorada e, eu estendo até Anápolis que é uma competência do Governo de Goiás”, reclamou o parlamentar sobre os serviços da concessionária que administra o Sistema Anápolis-Aliança do Tocantins.