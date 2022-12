Por Redação

“O Conselho de Desenvolvimento Econômico do Estado do Tocantins (CDE), agradece Tom Lyra pela grandiosa contribuição ao processo de desenvolvimento socioeconômico e sustentável do Estado do Tocantins no período de 11/2019 a 10/2021 na honrosa posição de Presidente deste conselho”, diz a placa de Honra ao Mérito recebida por Tom Lyra, entregue pelas mãos do atual presidente do Conselho de Desenvolvimento Econômico do Estado do Tocantins (CDE) e

Secretário de Indústria, Comércio e Serviços (SICS), Carlos Humberto Lima.

A homenagem é um reconhecimento ao trabalho executado pelo ex-presidente à frente da Secretaria de Indústria e Comércio.

“Fiquei muito feliz quando recebi a notícia do secretário, Beto Lima, que eu seria homenageado na condição de ex-presidente do CDE, ainda mais sendo um dos maiores e mais importantes conselhos do estado”, contou Tom Lyra.

“Homenagens nos levam a refletir sobre a nossa trajetória e como elas podem contribuir com novas lideranças e inspirar novas gerações, me sinto honrado em receber esta homenagem dos conselheiros que se dedicam na grande missão que é a condução do CDE”, falou ainda o homenageado.

O presidente da Agtur lembrou ainda do trabalho desenvolvido por outros secretários que estiveram à frente da SICS, “mais do que celebrar o passado, é o momento de avaliar o presente e planejar o futuro. Celebrar o passado é reconhecer o protagonismo de alguns visionários como Eudoro Pedroza, que de forma ousada e corajosa nos inspiraram na gestão dessa importante secretária que hoje é conduzida com maestria pelo Beto Lima”, disse Lyra.

Eudoro Pedroza, falecido em outubro de 2015, era empresário, foi deputado estadual, deputado federal, Secretário de Governo no governo Moisés Avelino e por duas vezes Secretário de Indústria, Comércio e Turismo nos governos do atual Governador do Estado do Tocantins Marcelo Miranda.

Tom Lyra finalizou sua fala com mensagem de união. “Estou otimista quanto ao futuro do Tocantins. É hora de união, estou a disposição para ajudar a construir o futuro do nosso amado Tocantins”.