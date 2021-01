Encontro organizado pela organizado pela Associação Tocantinense de Municípios (ATM) reuniu prefeitos e gestores de todas as regiões do Estado. Na ocasião o governador falou sobre a distribuição das vacinas contra a Covid-19, do enquadramento do Tocantins na Lei de Responsabilidade Fiscal deixando o estado apto a conseguir recursos e adiantou um projeto da Secretaria da Fazenda para melhorar a saúde financeira dos municípios. “Vamos conseguir aumentar a parcela de repasse do Fundo de Participação dos Municípios, dando condições para que as cidades se desenvolvam cada vez mais”, disse.

por Rafael Miranda

O governador do Estado do Tocantins, Mauro Carlesse, esteve presente na manhã desta terça-feira, 19, no Encontro Tocantinense de Novos Gestores, evento organizado pela Associação Tocantinense de Municípios (ATM) e direcionado aos prefeitos e prefeitas eleitos em 2020.

A programação do evento segue ao longo de toda esta terça-feira, no auditório da ATM em Palmas, com palestras voltadas ao movimento municipalista e com o repasse de orientações importantes visando uma administração pública de qualidade.

Em seu pronunciamento, que marcou a abertura do ciclo de palestras do Encontro Tocantinense de Novos Gestores, o governador Mauro Carlesse apresentou em primeira mão um novo projeto que vai aumentar a receita de todos os municípios.

“Ontem, a vacina chegou para o estado do Tocantins e isso é de uma alegria imensa para todos nós. Todos os prefeitos já estão sendo orientados para esta primeira etapa, na qual vamos priorizar o grupo de risco e seguir com o plano de imunização. Somado a esse novo cenário, conseguimos enquadrar o Tocantins por dois anos seguidos dentro da LRF [Lei de Responsabilidade Fiscal], deixando o Estado apto para adquirir recursos e investimentos. O cidadão quer saber é de oportunidades e precisamos voltar com elas. Adianto aqui, em primeira mão, um projeto da Secretaria da Fazenda que vai abrir um canal direto com os municípios, e conforme o Estado for melhorando mais ainda sua saúde financeira, vamos conseguir aumentar a parcela de repasse do Fundo de Participação dos Municípios, dando condições para que as cidades se desenvolvam cada vez mais”, assegurou.

Encontro promoveu interação e capacitação aos novos gestores

Gestores de todas as regiões do Estado estão em Palmas para participar do evento. O encontro, que ocorre na modalidade presencial, segue com todas as normas de segurança contra a transmissão do novo Coronavírus, com expectativa de receber cerca de até 100 prefeitos, secretários e servidores públicos ao longo do dia.

Para o presidente da ATM e ex-prefeito de Pedro Afonso, Jairo Mariano, o encontro é uma oportunidade para capacitar aqueles que estão iniciando seus mandatos neste ano. “Essa é uma pauta permanente de nossa entidade, fazer a qualificação dos gestores, secretários e servidores em geral. Já fazemos isso ao longo de todo o ano. O evento hoje é o pontapé inicial para repassar as premissas necessárias para ter um segmento bom pelos prefeitos para uma administração de qualidade. Nosso proposito maior é esse. Além disso, o segundo ponto e promover uma interação entre os novos prefeitos, trocando experiências, podendo contribuir com uma boa praticas que já estão sendo realizadas nos municípios”, destacou.

Entre as palestras ministradas nesta terça-feira, a Confederação Nacional de Municípios (CNM), representada pelo consultor Eduardo Stranz, fez a abertura dos debates, destacando o cenário dos municípios para o ano de 2021. E quem estava acompanhando com bastante atenção toda a programação foi o prefeito do município de Tupirama, Ormando Brito, que pela primeira vez assumiu uma função pública agora em 2021.

“Com muita alegria que participo deste encontro de novos gestores, estamos aqui para buscar ideias e novos aprendizados para a gestão pública. Assumi um cargo pela primeira vez, venho da inciativa privada e trago algumas experiências, temos que transformar a gestão pública paralelamente com uma gestão privada, que busca eficiência. Estamos aqui para aprender, é de suma importância esse encontro para os novos gestores e também para os que tem experiência. Aqui nós só temos a ganhar e a aprender”, pontuou o prefeito.

Vice-governador Wanderlei Barbosa destaca importância da ATM

O vice-governador Wanderlei Barbosa, que prestigiou o Encontro Tocantinense de Novos Gestores, reafirmou a importância da Associação Tocantinense de Municípios como entidade representativa.

“A ATM é uma entidade muito organizada e importante para todos os municípios do Tocantins. No Palácio Araguaia, estamos à disposição para receber todos os gestores, independente de questões partidárias. Essa é uma parceria que vamos manter ativa, por meio da ATM, nosso desejo é que todas as demandas dos prefeitos cheguem também até nós, vamos ajudar nessa missão. Vamos crescer e desenvolver juntos. O estado já está enquadrado na LRF e devemos ser parceiros no desenvolvimento de todas as regiões do Estado”, destacou o vice-governador.

Presenças

Estiveram presentes no encontro desta terça-feira, 19, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins (Aleto), deputado Antonio Andrade, acompanhado de demais parlamentares da Casa de Leis.

Também marcaram presença o superintendente da Caixa Econômica Federal do Tocantins, Valter Luiz, e o prefeito do município de Talismã, Diogo Borges, eleito nesta semana como o novo presidente da ATM. A posse está marcada para ocorrer no mês de fevereiro.