por Redação

A vila pertencia oficialmente a Formosa do Rio Preto (BA), mas os serviços são feitos por Mateiros (TO) que fica a 30 km e foi alvo de disputa entre os Estados do Tocantins e Bahia há anos. Oficialmente, a vila pertence a Formosa do Rio Preto (BA), mas fica distante cerca de 180 km da sede do município. Já os serviços públicos são realizados pela prefeitura de Mateiros (TO), que está 90 km mais próxima.

Conforme a Revista Plataforma, Panambi é um lugarejo de 500 moradores, mas pujante economicamente, especialmente com o cultivo da soja. O caso sempre foi discutido na Comissão de Divisão Territorial da Assembleia da Bahia e também na Assembleia lá de Tocantins, mas nunca se discutiu de quem era a governança da área.

Se dizia que era um pedaço da Bahia esquecido. E Tocantins, que pagava as contas, reivindicava. A comunidade clama por uma solução, porque é comum a mesma terra ter duas escrituras, uma baiana e outra tocantinense (algo que permeia as divisas baianas, principalmente no oeste).

“Omissão petista”

O deputado federal e candidato a governador João Roma lamentou a perda da Vila de Panambi, no oeste da Bahia, para o Tocantins, que a anexou. “A perda do povoado de Pamambi no Oeste da Bahia para o Tocatins reflete o descaso do gov do PT com essa próspera região, que tantas riquezas gera pra Bahia”.

A perda do povoado de Pamambi no Oeste da Bahia para o Tocatins reflete o descaso do gov do PT com essa próspera região que tantas riquezas gera pra Bahia. A omissão petista causou a perda de terras de grande valor e potencial agrícola, onde vivem baianos esquecidos pelo PT — João Roma (@joaoromaneto) May 11, 2022

“A omissão petista causou a perda de terras de grande valor e potencial agrícola, onde vivem baianos esquecidos pelo PT”, completou Roma. O distrito fica na fronteira entre Mateiros (TO) e Formosa do Rio Preto (BA), na região do Jalapão, e tem cerca de 500 habitantes.

Seu valor não é populacional, mas sim as terras, que são ideais para o plantio da soja. A vila ficava dentro da Bahia, mas foi ignorada pelos governos do PT nos últimos 16 anos. A prefeitura de Mateiros é que vem pagando os custos e fornecendo escola, posto médico e outros serviços.

Como o Governo da Bahia nunca se importou com o lugar, o Tocantins está de governador novo, depois que no princípio de março Mauro Carlese (PSL) renunciou para fugir de um impeachment e o vice, Wanderley Barbosa, assumiu como novo governador, e resolveu se apossar da área de vez. Ele contou com uma decisão do STF dizendo que os moradores preferem pertencer a Tocantins, onde conta com energia, saúde e educação.

O caso passou anos sendo discutido nas Assembleias Legislativas dos dois estados, sem uma decisão. Os técnicos da Alba que trabalharam no caso dizem que o governo baiano nunca se importou com Panambi nas quatro gestões do PT. O resultado é a perda de plantios de soja para o estado vizinho.

Com informações A tarde; A Região e Revista Plataforma