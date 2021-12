por Aldenes Lima

Nos últimos três meses, o Estado do Tocantins apresentou queda significativa nos números de casos confirmados, internações e óbitos pela Covid-19. A informação é do Centro de Informações e Decisões Estratégicas em Saúde (Integra Saúde), da Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO), divulgada nesta terça-feira, 07.

Conforme relatório emitido pelo Integra, em setembro de 2021, o Tocantins teve 5.096 casos confirmados de Covid-19 e seguiu em queda, com 3.728 em outubro (redução de 27%) e manteve o índice em novembro. Já nas internações em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), o arrefecimento foi mais acentuado: foram 104 em setembro, 70 em outubro (-33%) e 54 em novembro (-23%).

Os índices também são positivos em relação aos óbitos. Em setembro foram confirmados 73; em outubro 38 (-48%) e em novembro 20 (-47%).

“Os números nos deixam felizes e confiantes para seguirmos com o retorno à normalidade. Isso também influencia no funcionamento das nossas unidades hospitalares, de forma a ofertar os procedimentos eletivos e atendimentos ambulatoriais. que fazem falta à população, mas que estavam suspensos, por recomendação do Ministério da Saúde, em decorrência da pandemia”, afirmou o titular da SES-TO, Afonso Piva.

Ainda segundo o gestor, o acompanhamento dos dados do Integra Saúde, os quais são baseados nos relatórios do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS), “nos embasam com segurança para as decisões futuras em todo o âmbito da Gestão Estadual, não só na SES, mas em todas as outras secretarias e autarquias estaduais, bem como nos municípios”, pontuou.