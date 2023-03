Por Redação

O Tocantins sediou, entre os dias 15 e 17 de março, no Auditório do Hotel Céu em Palmas, o XX Encontro Nacional dos Ouvidores do Setor Elétrico (Enose). O evento teve como objetivo compartilhar boas práticas entre as ouvidorias do País, nivelar conceitos e conhecimentos sobre a legislação do setor elétrico e reunir ouvidores e profissionais do setor elétrico.

Cerca de 100 ouvidores de todo o país prestigiaram o evento, que foi organizado pelo Fórum Nacional de Ouvidores do Setor Elétrico com apoio da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), por meio da Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública.

A escolha do Tocantins como sede do evento se deu pelo rodízio entre as distribuidoras e pela atuação da Energisa Tocantins, que venceu o prêmio ANEEL de Ouvidoria no último ano, e ficou em evidência, atraindo o interesse dos organizadores do evento. “Pela primeira vez o evento foi realizado no Tocantins. Temos certeza de que fizemos a nossa parte para um encontro propositivo para todos”, afirmou a ouvidora da Energisa Tocantins, Rosilene Rodrigues.

O Enose foi um evento exclusivo para profissionais que atuam na área de ouvidoria do setor elétrico, voltado para discutir as principais questões e desafios que envolvem a gestão de relacionamento com os clientes. Realizado anualmente, o Encontro é uma oportunidade única para compartilhar conhecimentos e experiências, além de promover a troca de informações e networking entre os participantes.

Tocantins premiado

Durante a cerimônia de abertura do Enose, realizada na quarta-feira, 15, o Grupo Energisa conquistou as três primeiras posições no Prêmio ANEEL de Ouvidoria, na categoria empresas de médio porte. A Energisa Acre ficou em primeiro lugar, seguida pela Energisa Tocantins em segundo lugar e a Energisa Sul-Sudeste em terceiro. Esse é um feito notável, já que essa é a segunda vez consecutiva que o Grupo conquista as três primeiras posições na premiação. Na última edição, a Energisa Tocantins, Energisa Sul-Sudeste e Energisa Sergipe foram premiadas em primeiro, segundo e terceiro lugares, respectivamente.

Para a Energisa, esse resultado é reflexo do comprometimento da empresa em oferecer um atendimento de excelência aos seus clientes, valorizando a transparência e a ética nas relações com seus públicos. O Diretor Presidente da Energisa Tocantins, Alessandro Brum, expressou sua satisfação em sediar o evento deste ano.

Em suas palavras, “Pelo 1° lugar no Prêmio ANEEL de Ouvidoria do ano anterior, tivemos a honra de sediar o evento em 2023. Foi uma excelente oportunidade de mostrarmos as belezas e riquezas do nosso Estado, assim como o trabalho que realizamos aqui. Agora, como Grupo, conquistamos novamente as três primeiras colocações. Essa é uma conquista não só do Acre, Tocantins e da Sul-Sudeste, mas de todo o Grupo Energisa e resultado de um trabalho que busca, dia após dia, a satisfação e melhor experiência para os nossos clientes”.

O Prêmio

O Prêmio ANEEL de Ouvidoria é uma iniciativa da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), órgão vinculado ao Ministério de Minas e Energia. A premiação considera diversos critérios para avaliar a qualidade do atendimento prestado pelas distribuidoras de energia elétrica aos clientes.

No que diz respeito ao tratamento das ocorrências, os critérios avaliados incluem o tempo de tratamento das reclamações, a procedência, a clareza das informações prestadas e a tempestividade das respostas. Já em relação à estrutura das ouvidorias, a ANEEL avalia a quantidade de canais de acesso, o nível hierárquico da ouvidoria dentro da distribuidora, a existência de normas internas sobre a atuação da ouvidoria, a elaboração de relatórios de acompanhamento e o descumprimento de prazos.