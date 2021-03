O Boletim Epidemiológico da Covid-19 desta terça-feira, 30, mostra que o Tocantins contabilizou 971 novos casos confirmados da Covid-19, sendo 187 das últimas 24h. O restante é de exames coletados em dias anteriores e que tiveram seus resultados liberados na data de ontem. Confira também a estatística hospitalar dos leitos clínicos e Taxa de Ocupação de Leitos de UTI COVID-19 no Estado do Tocantins.

por Wesley Silas

Conforme a distribuição dos novos casos confirmados, Paraíso do Tocantins foi o município com o meio número com 115 pessoas infectadas, seguida por Araguaína com 98 casos, Gurupi 75 e Palmas 63. Na região sul, o número é crescente e Figueirópolis registrou 09 novos casos, Sandolândia 09 e Peixe 08.

Distribuição dos casos e óbitos confirmados acumulados da COVID-19 desde o início da pandemia, Palmas lidera com 35.395 casos e 374 óbitos, Araguaína 24.027 e 308 óbitos, Gurupi 8.391 casos e 121 óbitos.

Atualmente, o Tocantins contabiliza 426.858 pessoas notificadas com a Covid-19 e acumula 140.018 casos confirmados. Destes, 120.933 pacientes estão recuperados, 17.078 pacientes seguem em isolamento domiciliar ou hospitalar e 2.007 pacientes foram a óbito.

Estatística hospitalar dos leitos clínicos

Hospital Quantidade de Leitos de Estabilização HOSPITAL REGIONAL DE DIANOPOLIS 2 HGP HOSPITAL GERAL DE PALMAS 2 HOSPITAL DE REFÊRENCIA DE GUARAÍ 2 HOSPITAL REGIONAL DE GURUPI 1 HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE ALVORADA 1 HOSPITAL DE REFERÊNCIA DE ARAGUAÇÚ 4 HOSPITAL REGIONAL DE PEDRO AFONSO 1 HOSPITAL REGIONAL DE ARRAIAS 2 HOSPITAL REGIONAL DE MIRACEMA 1 HOSPITAL REGIONAL DE PARAISO DE TOCANTIN 2 HOSPITAL REGIONAL DE XAMBIOA 2 HOSP E MATERNIDADE DE ARAPOEMA IRMA RITA 2 Quantidade de Leitos de Estabilização por Unidade Hospitalar

Fonte: SES/TO (Sistema SOUL MV e Sistema SeR/ECO)

Estatística hospitalar UTI Covid-19

Os hospitais Regionais de Augustinópolis e Araguaína encontram-se com 100% dos leitos ocupados, o Hospital Regional de Gurupi 97% (31 dos 32 leitos ocupados), Hospital Geral de Palmas 90% (27 dos 30 leitos ocupados).

Enquanto o Hospital de Combate a Covid encontra-se com 100% dos leitos ocupados, Hospital de Campanha de Araguaína 100% dos leitos ocupados, Hospital Santa Thereza 93% (14 leitos ocupados dos 15 disponíveis), Hospital Dom Orione de Araguaína 90% dos leitos encontram-se ocupados (14 dos 15), Hospital Oswaldo Cruz 33% (1 leito ocupado dos 03 disponíveis).

Taxa de Ocupação de Leitos de UTI COVID-19