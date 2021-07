Mais 85.010 doses de vacinas contra a Covid-19 estão previstas para chegar ao Tocantins na madrugada de quarta-feira, 28, e de quinta-feira, 29. Com estas novas doses o Estado irá fechar o esquema vacinal (D2) e ampliar as faixas etárias da população em geral imunizada. No total serão entregues pelo Ministério da Saúde (MS) 43.100 doses da AstraZeneca/Fiocruz e 26.700 doses da CoronaVac no dia 28, e ainda, 15.210 doses da Pfizer/Biontech no dia 29.

Seguindo o cronograma de vacinação do Programa Nacional de Imunização (PNI) as doses da AstraZeneca serão utilizadas para aplicação da D2 e fechamento de esquema vacinal de pessoas com comorbidades e pessoas com deficiência permanente, trabalhadores do transporte Aéreo e Portuários, Forças de Segurança e Salvamento e Forças Armadas.

As doses da Pfizer serão utilizadas para aplicação da D2 de pessoas com comorbidades e pessoas com deficiência permanente e ampliação da D1 para vacinação da população em geral de 50 a 54 anos. Já a CoronaVac será utilizada para a vacinação da D1 e D2 de pessoas de 45 a 49 anos.

Os imunizantes passarão pelo processo de conferência e separação dos lotes para distribuição aos municípios. “A Secretaria está trabalhando arduamente para em um curto período de tempo distribuir todas as doses recebidas e ampliar a vacinação da população tocantinense, que graças ao empenho das equipes municipais estão avançando na vacinação da população em geral. Neste momento, a busca ativa das pessoas para fechar o ciclo vacinal é primordial, só com a 2ª dose que poderemos vislumbrar uma volta à normalidade”, disse o Secretário de Estado da Saúde, Edgar Tollini.