Remessa chegará na madrugada desta terça-feira,11, em Palmas

Por Erlene Miranda (Via Ascom)

O Tocantins receberá na madrugada desta terça-feira, 11, em Palmas, 8.190 doses da vacina Pfizer. Público-alvo é a população com comorbidades, as gestantes, puérperas e pessoas com deficiências permanentes.

As vacinas serão encaminhadas a Gerência Estadual de Imunização, em Palmas, onde os lotes serão conferidos e separados. Devido a necessidade do imunizante permanecer em baixa temperatura, as doses serão destinadas apenas ao município de Palmas.

De acordo com a Superintendente de Vigilância em Saúde, Perciliana Bezerra, “essas doses serão importantes para dar andamento ao Plano Nacional de Imunização, e avançar no combate a pandemia da Covid-19”, afirmou.

Vacinação

O Tocantins já imunizou, até o momento, 12,35% da população, que corresponde a 304.309 tocantinenses.