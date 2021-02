Por Redação

Para intensificar o processo de vacinação no Estado, o Governo do Tocantins recebeu nesta madrugada de domingo, 07, uma nova remessa, com 45.600 doses de vacinas Coronavac, enviada pelo Ministério da Saúde (MS). O imunizante será destinado a vacinar mais 6% dos trabalhadores da saúde, 6% dos idosos de 80 a 89 anos e 100% dos idosos de 90 anos ou mais, seguindo os critérios do Ministério.A operação da chegada da vacina no aeroporto Brigadeiro Lysias contou com o trabalho da equipe da Polícia Federal, Polícia Militar, MS e Secretaria de Estado da Saúde (SES).