Tocantins realiza sétima captação de órgãos, de 2023

Por Redação

O Setembro Verde, de conscientização para a doação de múltiplos órgãos, vai terminar diferente para três pessoas que aguardam na fila do Sistema Nacional de Transplantes (SNT). Na sexta-feira, 22, foi realizada a sétima captação de múltiplos órgãos, em 2023, no Tocantins. A ação ocorreu no Hospital Geral de Palmas (HGP), graças à família de um paciente de 62 anos, vítima de AVC hemorrágico com diagnóstico de morte encefálica. Na ocasião, foram captados um fígado enviado a outro estado e duas córneas que permaneceram no Estado.

A ação de captação dos órgãos é realizada pelo trabalho conjunto da equipe da Central Estadual de Transplante do Tocantins (CETTO), da Organização de Procura de Órgãos, do Hospital Geral de Palmas (OPO), da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT) e do Banco de Olhos Público do Tocantins (Boto).

“Agradecemos a família pelo sim à doação e à vida. E neste mês, que chamamos o Setembro Verde, alusivo à doação de órgãos, aproveito para conscientizar a população sobre a necessidade e ressaltar a importância do sim à doação de órgãos e tecidos. Há muitas pessoas aguardando por transplantes no Brasil. É muito importante que as pessoas falem com seus familiares sobre o interesse em doar seus órgãos. Para que a doação aconteça, a família tem que dizer sim para a vida”, ressaltou a coordenadora da Central Estadual de Transplante do Tocantins, Suziane Crateús.

O HGP conta com uma equipe qualificada específica que atua no referido serviço. O processo de captação é realizado pela equipe externa que irá receber e transportar os órgãos.

Como funciona a doação?

Para que aconteça a doação, é necessário que a família tenha conhecimento do desejo de ser doador, uma vez que parte dela a autorização para captação dos órgãos. A autorização deve ser concomitante ao quadro de morte encefálica, quando ocorre uma perda definitiva das funções do cérebro e, por isso, a recuperação não é possível. Neste tipo de quadro, os órgãos permanecem ativos por um curto período de tempo, o que permite então a captação para que sejam remetidos aos receptores.

Fonte: Luciana Barros/Governo do Tocantins