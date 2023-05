por Redação

A quarta captação de múltiplos órgãos do Estado do Tocantins, em 2023 foi realizada na quarta-feira, 03, no Hospital Geral de Palmas (HGP). A ação foi possível graças à autorização de familiares de uma paciente, de 30 anos, com diagnóstico de aneurisma cerebral. Na ocasião foram captados fígado, rins e córneas, que serão destinados para Brasília, São Paulo e as córneas ficarão no Tocantins, respectivamente. A doação poderá beneficiar até cinco pessoas que aguardam na fila da Central Nacional de Transplantes (CNT).

A enfermeira da Central Estadual de Transplante do Tocantins (CETTO), responsável pela Organização de Procura de Órgãos (OPO), Marília Batista Ribeiro, relata a importância do crescente número de doações no Tocantins. “Em 2022 nós tivemos 14 doações, o que é considerado um recorde desde 2018, quando iniciaram as captações no Estado. Nossa expectativa é que mais famílias se conscientizem da importância da doação e que mesmo em um momento de dor, possam se sensibilizar com esse ato de amor por outras famílias que aguardam o transplante”, disse.

O enfermeiro da Comissão Intra-hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT) do HGP, Vinicius Gonçalves Boaventura, ressaltou a importância da autorização dos familiares para que a doação aconteça. “A doação não ajuda apenas o paciente, mas toda sua família. Não são só cinco pacientes beneficiados, são cinco famílias, pois atrás de cada paciente tem um pai, uma mãe, um filho, então a doação muda a vida de várias pessoas. E sem o sim da família, nada disso é possível”.

Equipes e apoio

No Tocantins, as equipes da CETTO, da OPO e da CIHDOTT, juntamente com o Banco de Olhos do Tocantins (Boto), trabalham com afinco durante o processo de doação, que realiza a coleta de córneas e múltiplos órgãos.

Como doar

Para que aconteça a doação, é necessário que a família tenha conhecimento do desejo de ser doador, uma vez que parte dela a autorização para captação dos órgãos. A autorização deve ser concomitante ao quadro de morte encefálica, ou seja, quando ocorre uma perda definitiva das funções do cérebro e, por isso, a recuperação do paciente não é mais possível.

Os órgãos captados são doados a pacientes que precisam de transplante e aguardam em uma lista de espera, única e nacional. A compatibilidade entre doador e receptores é determinada por exames laboratoriais feitos imediatamente após a autorização dos familiares.

Números

No Tocantins, a captação de órgãos teve início em 2018, e, até o momento, já foram feitas 40 captações. Só este ano foram captados dois corações, três fígados, oito rins e oito córneas. Além de órgãos, no Estado também é realizada a captação de tecidos oculares. No Estado, é realizado o transplante de córneas e de 2018 a 2022 foram 196 pacientes atendidos.