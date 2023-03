por Redação

A doação de órgãos é um ato de consciência e amor ao próximo. Todos os anos, milhares de vidas são salvas por meio desse gesto tão importante. Graças ao sim de uma família, na quarta-feira, 08, foi realizada a segunda captação de múltiplos órgãos, no Tocantins em 2023. Na ocasião foram captados rins, fígado, coração e córneas, de um paciente de 25 anos, que evoluiu para morte encefálica, no Hospital Geral de Palmas-HGP. Os órgãos foram destinados para o Distrito Federal, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e as córneas ficaram no Tocantins e atenderão pacientes que aguardam na fila do Sistema Nacional de Transplantes.

Atualmente a fila à espera por uma córnea, no Tocantins, conta com 133 pacientes e a responsável pela Central de Transplante do Tocantins (CETTO), Suziane Aguiar Crateús Vilela, explicou a importância da ampla divulgação da doação de órgãos.

“Precisamos esclarecer sobre a importância e a nobreza deste ato que, apesar do momento difícil da perda de um familiar, se trata de uma ação que pode ajudar a salvar vidas. Por ser um assunto muitas vezes desconfortável, as pessoas tendem a não conversar com seus familiares sobre o desejo de ser um doador. Por isso devemos divulgar para que a população não tenha dúvidas ou receios, visto que será o familiar que decidirá sobre a doação ou não dos órgãos do falecido.”

Como ser um doador

Atualmente, para se tornar um doador de órgãos não se faz necessário deixar nenhum documento por escrito, porém é fundamental comunicar à família o desejo de doação, pois eles serão os responsáveis por autorizar ou não a doação. Pela legislação brasileira, não há como garantir efetivamente a vontade do doador, no entanto observa-se que, na grande maioria dos casos, quando a família possui conhecimento do desejo de doar do parente falecido, este desejo é respeitado.

Processo de captação

O Tocantins possui uma Central de Transplantes, credenciada pelo Ministério da Saúde (MS), que tem como principal função, a gestão de todos os processos que envolvem doação e transplante no Estado. As equipes de profissionais da CETTO, da Comissão Intra-hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT), da Organização de Procura de Órgãos (OPO) e do Banco de Olhos Público do Tocantins (BOTO) trabalham com afinco e contam com apoio de servidores da Secretaria da Segurança Pública (SSP), que atuam no Centro Integrado de Operações Aéreas (CIOPAER) e da Polícia Militar do Tocantins (PM).

Números

No Tocantins, a captação de órgãos teve início em 2018, e, até o momento, já foram feitas 38 captações e destas, 14 foram em 2022. Além de órgãos, no Estado também é realizada a captação de tecidos oculares. No Estado é realizado o transplante de córneas; de acordo com dados da CETTO, de 2018 a 2022 foram feitos 196 transplantes.