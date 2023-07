por Redação

O Tocantins possui 200.411 eleitores filiados a algum partido político, segundo os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). As informações de junho de 2023 mostram que o MDB, União Brasil e PT são os partidos com o maior número de filiados. Os três juntos representam 33,71% do total.

De acordo com as estatísticas, os homens são a maioria das filiações, com 110.190 mil registros, o que representa 54,98% Já as mulheres filiadas são 90.221, o que equivale a 45.02%.

Segundo o TSE, o MDB possui 30.746 filiados, o que corresponde a 15,34%. Já em segundo, está o União com 18.807, equivalente a 9,38%. Em seguida, o PT com 17.932 eleitores filiados, obtendo 8,95%. Os dados mostram ainda que em comparação ao mesmo período de 2022 houve uma queda nos números. Até então os tocantinenses filiados eram 204.776.

Os dados mostram ainda que a faixa etária com maior número de eleitores filiados, é de 49 a 59 anos, com 59.037 (34,45 %) e em seguida, de 60 a 69 anos, que ao todo são 31.374 (15,65%).

A maioria dos filiados não possui ensino superior, 55.464 concluíram o ensino médio e 43.240, não finalizaram o ensino fundamental. Juntos, somam 49,26% das filiações.