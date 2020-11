Tocantins perde um dos profissionais mais gabaritado, humano e atuante para a Covid-19

Dr. Marcos Aurélio de Pádua Rocha, especialista em ortopedia e traumatologia faleceu na manhã deste domingo, 22, em São Paulo em decorrência da COVID-19. “Ele está no lugar que ele mais sonhava e desejava estar que é ao lado de alguém que ele sempre amou de forma incondicional – o nosso Deus e nosso amado Jesus. Eu tenho a certeza que ele está feliz”, disse emocionada a esposa, Drª Ana Paula Pedreira Rocha em áudio enviado a amigos. O CRM, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) e o governador em exercício, Antônio Andrade, divulgaram nota de pesar pela morte do médico, considerado entre os mais gabaritado e atuante do Tocantins.

por Wesley Silas

Em nota, a diretoria do Conselho Regional de Medicina do Tocantins (CRM) prestou condolência à esposa e médica, Drª Ana Paula Pedreira Rocha e aos filhos Igor e Vitor e se solidarizou também com familiares e amigos neste momento de dor.

“A medicina tocantinense com certeza fica mais pobre, pois perdeu um profissional gabaritado e atuante”, lamentou o Conselho Regional de Medicina do Tocantins (CRM)”, diz a nota.

Em um áudio, a esposa do médico, Drª Ana Paula Pedreira relatou o homem de caráter e exemplo deixado por Dr. Marcos Aurélio por onde ele passou.

“O Marcos Aurélio por onde ele passou ele semeou o amor, bondade, alegria, humildade, resignação e perdão. Aqui em São Paulo, mesmo sem dá uma palavra, ele semeou tudo isso. A história de amor, a história do Marcos Aurélio, história deste homem digno de caráter foi semeada dentro do Hospital Albert Einstein em muitas vidas foram salvas e muitas vidas entenderam o propósito de ter Jesus Cristo nas nossas vidas”, disse.

O governador do Estado do Tocantins, em exercício, Antônio Andrade, comentou em Nota de Pesar a vida do pioneiro na saúde do Tocantins e servidor concursado no Estado do Tocantins, atuando desde 1994, lotado no Hospital Geral de Palmas (HGP).

“Querido por toda a equipe da saúde, Marco Aurélio deixa um legado de excelente profissional, comprometido com um atendimento humanizado e digno aos pacientes, se tornando referência”, disse Antônio Andrade.

“Neste momento de luto, externo meus sentimentos e rogo a Deus que console os corações de sua família, amigos e colegas de trabalho, que certamente choram a partida prematura de Marco Aurélio”, completou.

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) também lamentou pela perda do médico. “O profissional deixa um legado de bons serviços prestados aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), pelo seu rotineiro comprometimento com o bem estar dos pacientes, sendo um exemplo a todos os colegas. A SES expressa seus sinceros sentimentos, aos familiares, amigos e colegas de trabalho neste momento de dor”.