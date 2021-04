Share on Twitter

O Tocantins confirmou 1.062 novos casos de coronavírus, nesta quinta-feira (15), sendo 183 nas últimas 24 horas. A Secretaria Estadual de Saúde também registrou 20 novas mortes por Covid-19, sendo que uma das vítimas tinha apenas 20 anos De acordo com o boletim epidemiológico, o estado passou a acumular 151.243 diagnósticos e 2.327 óbitos.

Da redação

Araguaína foi a cidade que mais registrou novos diagnósticos nesta quarta-feira, 164 no total. O município segue como o segundo mais afetado no estado, com 25.465 casos de coronavírus e 334 mortes.

Já Palmas contabilizou 130 novos casos. O município acumula 37.272 infectados e 428 óbitos, desde o início da pandemia.

Todos os 139 municípios do Tocantins têm casos confirmados da doença.