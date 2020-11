Tocantins marca presença na edição 2020 do Festuris

Realizado em Gramado (RS), evento foi a primeira feira presencial de turismo da América Latina desde o início da pandemia.

por Redação

A 32ª edição da Feira Internacional de Turismo de Gramado (Festuris) teve início na quinta, 5, e encerou neste domingo, nos pavilhões do Serra Park – Centro de Feiras e Eventos, em Gramado (RS). O Estado do Tocantins participou do evento, no stand do Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur). A Agência do Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa (Adetuc) foi representada pela vice-presidente, Mounira Hawat, e pela gerente de Promoção Turística, Tânia Márcia Borges.

Durante a feira, o Tocantins teve cinco regiões turísticas divulgadas: Encantos do Jalapão, Serras Gerais, Serras e Lago (que inclui a Capital, Palmas), Lagos e Praias do Cantão e Ilha do Bananal. Serão distribuídas revistas e QR Code para acesso digital às informações sobre os municípios que integram estas regiões e seus principais atrativos.

“Temos certeza que o potencial turístico tocantinense atrairá as atenções dos visitantes e dos empresários de toda a América Latina que estarão na feira”, afirma o presidente da Adetuc e secretário de Indústria, Comércio e Turismo (Sics), Tom Lyra. Segundo ele, a participação em eventos como a Festuris são considerados pelo governador Mauro Carlesse como importantes meios de divulgação e geração de negócios para o Estado.

A feira

A Festuris teve a responsabilidade de ser um palco para a recuperação da indústria do turismo, que foi severamente impactada pela pandemia. Segundo a organização, o evento contou com uma série de protocolos de prevenção à Covid-19 e terá a segurança como prioridade.

Entre as medidas adotadas nesta edição, houve redução do número de participantes e aumento do espaço entre stands. O credenciamento dos participantes é online, sem necessidade de contato físico. Haverá leitura de temperatura, verificação de uso de máscara, validador de acesso e álcool gel.

Uma das principais características do Festuris é a segmentação. As novidades deste ano foram os espaços Saúde, voltado para serviços da saúde e biossegurança, e Green Experience, com destinos e produtos identificados com a sustentabilidade). Outros espaços segmentados consolidados do evento são: Luxury, Wedding, Tecnologia & Inovação, MICE, LGBT, Business e Turismo Religioso.