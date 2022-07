A feira acontece de 6 a 17 de Julho no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda/PE e celebra a sua 22° edição e comemora os 30 anos do movimento Manguebeat. Considerada a maior feira de artesanato da América Latina. O Tocantins não poderia ficar de fora da Fenearte, ao todo oito artesãos, sendo eles individuais e de entidades representativas, expõem e comercializam suas peças no estande do Tocantins, são peças de Capim Dourado, Madeira, Sementes, Cerâmica e Palha de Buriti que encantam os visitantes que passam pela feira.

A comerciante, Elizabeth Vasilio, compra as peças tocantinenses há mais de 20 anos para revender em suas lojas no estado de São Paulo. Para ela é preciso valorizar ainda mais o artesanato estado.

“O Tocantins produz peças que são únicas. Em nenhum outro estado encontramos o Capim Dourado,é preciso valorizar essa riqueza.” Elizabeth, enfatiza ainda que participa de todas as feiras nacionais sempre em busca das peças tocantinenses. Para o artesão gurupienses, Josias Meneses, a Fenearte é a melhor feira de artesanato do Brasil.

“Eu gosto dessa feira, faço boas vendas aqui.” Josias expõe suas peças em madeira como tábuas, mesas, pilões, farieiro e bancos feito a mão, para ele a Fenearte é sempre um bom negócio.

A 22º edição da feira acontece até o próximo domingo, 17 e já vem se destacando com excelentes números para os artesãos tocantinenses, apenas nos primeiros cinco dias foram comercializadas 3.807 peças, uma receita de R$119.222,00 mil reais até o momento. Além do Tocantins cerca de 5 mil expositores distribuídos em 700 espaços, em uma área de 30 mil m². Com investimento de R$ 7 milhões, o evento vai gerar cerca de 2,5 mil postos de trabalho temporário e tem uma expectativa de movimentação financeira de R$ 40 milhões. Sempre muito concorrida, esta vigésima segunda edição espera atrair mais de 200 mil visitantes.

Em visita ao estande do Tocantins a pernambucana, Roberta Guedes se diz apaixonada pelo artesanato tocantinense, para ela a união dos elementos como pedras e sementes, deu ainda mais beleza às peças. “Estou encantada com a beleza das peças, essa mistura de elementos naturais deu ainda mais beleza ao Capim Dourado.” Roberta lembra ainda das primeiras peças de Capim Dourado que comprou “Tenho várias peças das primeiras edições da Fenearte, são peças que duram muito.”

Em apoio a feira, membros da Secretaria de Cultura e Turismo do Tocantins, aproveitaram a oportunidade para um intercâmbio cultural e visitaram o Vice-presidente da Fundarpe, Júnior Afro. A secretaria executiva da Sectur, Jocélia Costa, destacou a importância da visita “É sempre importante trocar experiências e assim ter cases de sucesso que possamos aplicar no Tocantins com base no que vem sendo desenvolvido em outros estados.” estiveram presentes no encontro o Superintende de Cultura, Relmivam Milhomem e a Gerente de de Cultura, Edlusa Portela.