Dos 896 novos casos, 652 foram detectados por RT-PCR, 37 sorologia e 207 por teste rápido. Palmas registrou hoje 259 novos casos, Araguaína 148, Gurupi 71 e Porto Nacional 69. A situação é preocupante onde 100% dos leitos de UTI COVID-19 dos Hospitais Regionais de Gurupi e Araguaína encontram-se ocupados.

Por Redação

Hoje o Tocantins contabilizou 896 novos casos confirmados da Covid-19, sendo 321 das últimas 24h. O restante é de exames coletados em dias anteriores e que tiveram seus resultados liberados na data de ontem.

Atualmente, o Tocantins contabiliza 362.365 pessoas notificadas com a Covid-19 e acumula 115.341 casos confirmados. Destes, 102.320 pacientes estão recuperados, 11.482 pacientes seguem em isolamento domiciliar ou hospitalar e 1.539 pacientes foram a óbito.

Os dados contidos no boletim são consolidados com resultados de exames realizados no Lacen e notificações recebidas dos municípios até as 23h59 do último dia.