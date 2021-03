Tocantins contabilizou hoje 721 novos casos de Covid-19 e 10 óbitos, entre eles uma criança de 03 meses residente em Natividade e um idoso de 102 residente em Pium. Em Palmas foram registrados 225 novos casos, em Araguaína 78, em Gurupi 75 e em PortoNacional 74. Confira os dados epidemiológico atualizados.

Por Redação

Nesta quarta-feira, 03, o Tocantins contabilizou 721 novos casos confirmados da Covid-19, sendo 251 das últimas 24h. O restante é de exames coletados em dias anteriores e que tiveram seus resultados liberados na data de ontem.

Dos 721 novos casos, 464 foram detectados por RT-PCR, 81 por sorologia e 176 por teste rápido.

Atualmente, o Tocantins contabiliza 364.904 pessoas notificadas com a Covid-19 e acumula 116.038 casos confirmados. Destes, 102.554 pacientes estão recuperados, 11.935 pacientes seguem em isolamento domiciliar ou hospitalar e 1.549 pacientes foram a óbito.

DETALHES DOS NOVOS ÓBITOS .

1. Mulher de 82 anos, residente em Rio da Conceição. Comorbidades: doença pulmonar obstrutivacrônica e senilidade. Óbito dia 17/01/21 no Hospital Estadual de Combate a Covid.

2. Homem de 86 anos, residente em Palmas. Comorbidades: sem relato. Óbito dia 26/02/21 no Hospital Geral de Palmas.

3. Homem de 77 anos, residente em Cariri do Tocantins. Comorbidades: doença renal. Óbito dia 26/02/21 no Hospital Regional de Miracema.

4. Homem de 72 anos, residente em Formoso do Araguaia. Comorbidades: doença pulmonar

obstrutiva. Óbito dia 26/02/21 no Hospital Regional de Gurupi.

5. Criança de 3 meses, residente em Natividade. Comorbidades: insuficiência hepática, distúrbio de coagulação, colestase neonatal. Óbito dia 27/02/21 no Hospital Infantil de Palmas.

6. Homem de 102 anos, residente em Pium. Comorbidades: hipertensão. Óbito dia 27/02/21 no Hospital Geral de Palmas.

7. Homem de 49 anos, residente em Palmas. Comorbidades: hipertensão e diabetes. Óbito dia

27/02/21 no Hospital Unimed Palmas.

8. Homem de 77 anos, residente em Porto Nacional. Comorbidades: diabetes e hipertensão. Óbito dia 27/02/21 no Hospital Oswaldo Cruz.

9. Homem de 56 anos, residente em Nova Olinda. Comorbidades: tabagismo. Óbito dia 28/02/21 no Hospital Regional de Araguaína.

10. Homem de 46 anos, residente em Augustinópolis. Comorbidades: doença hepática. Óbito dia 28/02/21 no Hospital Regional de Augustinópolis.

Os dados contidos no boletim são consolidados com resultados de exames realizados no Lacen e notificações recebidas dos municípios até as 23h59 do último dia.

O Estado possui uma plataforma onde todos podem acompanhar os números da Covid-19 no Tocantins: http://integra.saude.to.gov.br/covid19