Tocantins consegue liberação dos primeiros R$ 30 milhões para revitalização do Projeto Rio Formoso

A revitalização do Projeto Rio Formoso foi uma demanda apresentada pelo prefeito eleito, Heno Rodrigues, ao senador Eduardo Gomes (MDB). “Na oportunidade, expusemos ao Senador a importância desse projeto para a economia da cidade e região”, disse Heno.

Por Régis Caio

Nesta primeira etapa serão destinados R$ 150 milhões e R$ 30 milhões já foram liberados.

“Será o começo de um grande ciclo de obras e desenvolvimento. Nossa gratidão ao Senador Eduardo Gomes; Homero Barreto; ao Deputado Gaguim e ao Governador do Estado do Tocantins, Mauro Carlesse por entenderem a importância dessa obra que vai gerar um impacto extremamente positivo não só para Formoso do Araguaia, mas, sobretudo, para a região sul do Estado do Tocantins”, disse o prefeito eleito de Formoso do Araguaia.