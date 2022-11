O Secretário de Planejamento e Orçamento do Estado do Tocantins, Sergislei Silva de Moura, juntamente com o Superintendente David Torres e o Diretor Maurício Fregonesi, participaram na última segunda feira, 07 de novembro, em Salvador, de um workshop promovido pela Secretaria de Infraestrutura da Bahia e pelo Banco Mundial, para divulgação dos resultados do Premar 2, Projeto de Infraestrutura rodoviária do Estado da Bahia.

Os resultados e as soluções adotadas pela Bahia vão colaborar para a apresentação da Carta Consulta do novo projeto do Tocantins com o Banco Mundial, o Tocantins Produtivo, no valor de US$ 300 milhões.

“Compreender como a Bahia desenvolveu as soluções para o seu projeto com o Banco Mundial nos dá condições de elaborar uma carta consulta com caminhos já consolidados e mais próximos da realidade. Os desafios de um grande projeto são minimizados quando encontramos outros pares com soluções em andamento. Temos certeza que este será um novo marco do desenvolvimento econômico do Estado do Tocantins,” afirmou Sergislei.

Tocantins Produtivo

O Tocantins Produtivo prevê investimentos em infraestrutura rodoviária, agricultura familiar, desenvolvimento do turismo, construções sustentáveis com carbono zero e utilização de energias renováveis. O Tocantins Produtivo está em fase de discussão e elaboração de documentos junto com o Banco Mundial e deverá ser encaminhado aos órgãos de autorização do Ministério da Economia já no início de 2023.