Por Redação

Pessoas que não sabem como buscar os direitos quando são vítimas de erros médicos, podem ter orientação jurídica. A AVEM – TO, Associação de Vítimas de Erros Médicos do Tocantins, terá sede em Gurupi, mas vai atuar em todo o Tocantins.

A ideia de fundar a entidade veio depois da grande demanda observada pelo empresário do ramo de óticas Izaias Gomes.

” Constantemente pacientes vinham à minha ótica e durante uma conversa, a gente conhecia histórias de pessoas que afirmavam serem lesadas por incompetência médica. Busquei pesquisei e descobri que em vários estados do país, associações ajudam essas pessoas a buscarem formas de viabilizar um processo na justiça”, disse Izaias, presidente da entidade.

A criação da associação foi realizada em 25 de julho deste ano, quando integrantes da sociedade gurupiense realizaram uma assembleia geral para criação da entidade que não terá fins lucrativos. A entidade já está em funcionamento.

Por meio da AVEM-TO, as vítimas serão orientadas sobre direitos garantidos em lei, este apoio da AVEM-TO é gratuito. “Muitas vezes a vítima e a família não conseguem os documentos necessários, em hospitais ou outras unidades de saúde. O nosso papel será ir atrás, de forma legal, desses papéis para que os processos possam ter embasamento jurídico e as vítimas não fiquem desamparadas nesse aspecto”, disse Bruno Fernandes, vice – presidente.

Segundo um levantamento do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar da Universidade Federal de Minas Gerais (IESS-UFMG), realizado no ano passado, dos 19,4 milhões de pessoas tratadas em hospitais no Brasil, 1,3 milhão passa por negligência ou imprudência durante o tratamento médico, todos os anos. São quase 55 mil mortes por ano no país, o equivalente a seis por hora por conta de erros médicos. Especialistas acreditam que o número pode ter se agravado durante a pandemia.

Não há informações no Tocantins sobre estatísticas de erros médicos. A associação também fará esses levantamentos.

A AVEM TO vai atender os interessados no telefone:

(63) 93300-4999 (fone e WhatsApp)