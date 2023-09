Tocantins 35 anos: Presidente da Aleto destaca evolução do Tocantins e parabeniza homenageados que lutaram pelo Estado

Por Redação

Ao todo, a Casa de Leis entregou Comendas à 28 pessoas, escolhidas pelos parlamentares, que trabalharam pelo desenvolvimento do Tocantins em diversas áreas, desde o primeiro governador do Estado, Siqueira Campos (In memorian), o atual governador Wanderlei Barbosa até poetas, jornalista, médico, advogados, bem como lideranças políticas e sociais.



“Eu cheguei ao Tocantins quando o Estado ainda não existia, mas já era sonhado por muitos. Fui acolhido por este povo de luta, criei meus filhos e acompanhei cada passo da construção do Tocantins. É uma honra para mim dizer que este Estado me escolheu e continua me escolhendo para representar os tocantinenses por cinco mandatos, principalmente aqueles do nosso Bico do Papagaio”, afirmou Amélio Cayres.

O chefe do Legislativo ainda explicou a relevância desta Solenidade e da entrega das Comendas aos homenageados. “É importante recordarmos a coragem, determinação e luta daqueles que sonharam com a criação deste estado. Parabenizamos a todos os tocantinenses que contribuíram para esta história de sucesso. Juntos, podemos construir um Tocantins cada vez mais próspero, justo e acolhedor para todos”, complementou.

Representando o governador Wanderlei Barbosa, o vice Laurez Moreira destacou os potenciais do Tocantins e também os desafios da gestão para manter o Tocantins como um Estado em crescimento. “Ficamos felizes em ver, 35 anos depois, que o Estado mudou a vida de muita gente. Eu conheci o Tocantins em outra condição diferente, nasci no Tocantins e havia muitas dificuldades. É uma mudança muito grande e vemos o quanto o Tocantins evoluiu, já somos a 13ª renda per capita do país, no ano passado foi o 2ª estado que mais cresceu no Brasil, proporcionalmente. O Tocantins é grande, com potencial enorme, e eu continuo acreditando que seremos ainda mais exemplo para o nosso país”, frisou.

A solenidade, requerida pelo deputado estadual Júnior Geo e autorizada pelo presidente, contou com a presença de lideranças políticas desde a criação do Tocantins até os dias atuais, bem como cidadãos que fizeram a diferença em diversas áreas.

Homenageados

Vinte oito personalidades que participaram da construção da história do Estado, escolhidas pelos deputados, receberam comendas do Parlamento.

Entre elas o governador Wanderlei Barbosa; o ex-governador Wilson Siqueira Campos (in memoriam); o ex-governador Raimundo Nonato Pires do Santos (Raimundo Boi); a ex-deputada Dolores Nunes; ex-deputado federal Darci Martins Coelho; ex-senador Vicente de Oliveira; Goiaciara Tavares Cruz (in memoriam); ex-deputado estadual José Eduardo Siqueira Campos; ex-prefeito de Palmas Fenelon Barbosa Sales; ex-deputado federal César Hanna Halum; o poeta José Gomes Sobrinho (in memoriam); o poeta Zacarias Martins e o cantor Genésio Sampaio Filho (Genésio Tocantins).

Autoridades presentes

Além da grande maioria dos deputados estaduais presentes no evento, convidados especiais compuseram a mesa de honra com Amélio Cayres e seus secretários. Entre eles o vice-governador Laurez Moreira, representando o governador Wanderlei Barbosa; o ex-governador Marcelo Miranda; o ex-deputado federal Darci Coelho; o deputado federal Carlos Gaguim; e o

secretário de Desenvolvimento Rural de Palmas, Carlos Braga, representando a prefeita da capital, Cinthia Ribeiro.