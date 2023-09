Tocantins 35 anos : Prefeita Josi Nunes destaca o trabalho de Dolores Nunes para a criação e consolidação do Estado

Por Redação

Emoção e reconhecimento histórico marcaram a sessão solene na Assembléia Legislativa em homenagem aos 35 anos de criação do estado do Tocantins, nesta quinta-feira, 28. A sessão foi solicitada pelo deputado estadual Professor Júnior Geo homenageou personalidades que contribuíram no processo de criação do Tocantins. Entre as personalidades reconhecidas, está dona Dolores Nunes, mulher protagonista na política tocantinense como deputada estadual, deputada federal, secretária de Estado e vice-prefeita de Gurupi por dois mandatos.

A homenagem foi recebida pela prefeita de Gurupi, Josi Nunes, que emocionada agradeceu o reconhecimento da Casa de Leis, em nome do deputado Professor Júnior Geo. “Hoje, apenas 20 dias após o falecimento de minha mãe, estou aqui, para em nome dela, receber desta Casa, em que ela foi a primeira mulher a ocupar um mandato eletivo, receber essa justa homenagem”, disse.

A prefeita Josi Nunes relembrou a luta de seus pais na luta pela criação do Tocantins, que junto com tantas outras personalidades como o ex-vice-governador, Darci Coelho, buscaram assinaturas para a apresentação da Emenda Constitucional para criar o Tocantins.

Em seu discurso, a prefeita Josi Nunes destacou a força e trabalho de sua mãe. “Dolores lutou muito! Primeiro para criar o Tocantins – depois de criado o Estado, teve muita força, pois foi no mesmo momento em que perdemos meu pai. E ela não se deixou abater e foi à luta. Dois anos depois já estava adentrando a esta Casa para defender a população do sul do Tocantins e para fazer história”, ressaltou completando ainda que Dolores Nunes foi eleita primeira mulher deputada federal pelo Tocantins, secretária de estado do Desenvolvimento Social – assim como havia sido em Goiás, primeira presidente da hoje Fundação UnirG e vice-prefeita de Gurupi.

Durante seu pronunciamento, Josi Nunes destacou que apesar de Dolores Nunes ocupar tantos cargos, em Gurupi ela sempre foi reconhecida pela população como a ‘mãe Dolores, o que ela considerava o maior cargo de sua vida: ocupar o coração das pessoas, por fazer o bem, ajudar, acolher e cuidar das pessoas. “Tudo o que ela fazia pelos seus filhos ela fazia pelo povo”.

Finalizou o pronunciamento afirmando que embora a saudade seja grande, entende que é preciso seguir em frente, manter vivo o legado de Dolores e Jacinto Nunes.

“Eu que segui seus passos na política tenho essa missão de servir a nossa população. Foi essa a decisão que tomei para minha vida e assim seguirei: firme como Jacinto, e coração como Dolores”, finalizou agradecendo todas as manifestações de apoio e reconhecimento e parabenizando o Tocantins pelos seus 35 anos.

Solenidade

A sessão foi prestigiada pelo vice-governador Laurez Moreira e outras autoridades que contribuíram no processo de criação do Estado.

A programação contou com apresentações culturais, a exemplo do grupo de Sússia Auré, de Santa Rosa do Tocantins e a apresentação do Hino ao Tocantins cantado por Genésio Tocantins, que também foi um dos homenageados.

Assim como Dolores Nunes, outras personalidades também foram homenageadas como o ex-governador, Siqueira Campos; o deputado federal, Carlos Gaguim; o escritor José Gomes Sobrinho; o jornalista de Gurupi, Zacarias Martins; o empresário José Carlos Moura Leitão e o ex-vice-governador e primeiro presidente da Assembléia Legislativa, Raimundo Boi.