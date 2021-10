por Wesley Silas

Em mensagem aos 33 anos do Estado do Tocantins, o governador Mauro Carlesse (PSL) destacou asa ações feitas para minimizar o impacto da pandemia na vidas dos tocantinenses carentes que ficaram desempregados com a distribuição de mais de 1,6 milhão de cestas básicas.

O governador citou ações do programa “Tocando em Frente” lançado no dia 1º de julho com previsão de investimentos na ordem de mais de R$ 2,9 bilhões com previsão de aporte financeiro de R$ 3 milhões aos 139 municípios do Tocantins. “Estabilizamos o Estado, demos equilíbrio fiscal e com isso lançamos o programa ‘Tocando em Frente’ – um grande projeto para o Estado do Tocantins com mais de 2,9 milhões que serão investidos até 2022 em pontes, estradas, hospitais, escolas e ainda precisamos muito mais”, disse.