A comunidade que oferece três cachoeiras está localizada no município de Almas, distante 70 km desta cidade, se tornando um local muito visitado para quem gosta de uma aventura.

Por Régis Caio

Para chegar ao destino o turista parte de Almas e percorre todo trecho em estrada de terra. A comunidade Serra Negra é um conjunto de propriedades rurais com vários moradores.

O ponto onde está as cachoeiras faz parte das terras do senhor Davi Mendes, um descende de israelitas que veio cedo morar ao antigo norte goiano e ele descobriu no turismo uma opção para aumentar a sua renda.

“Moro com a minha esposa aqui na nossa propriedade e oferecemos um turismo ecológico para os nossos clientes, aliado de uma alimentação caseira de dar água na boca”, relata.

A primeira cachoeira a ser visitada é chamada de Urubu Rei. Uma queda dágua de 70 metros de altura, mas o que chama atenção é o parte de cima que oferece um lindo mirante que mostra a grandezas do cerrado.

A segunda Cachoeira é chamada de cortina, pois às águas que caem formam uma imagem que lembra uma cortina. Este ponto é o melhor lugar para banho e na parte cima da cachoeira os visitantes acompanham uma piscina de borda infinita, sendo um cenário perfeito para boas fotos.

A terceira e última cachoeira é a da escadaria, pois a rocha que a água passa por cima forma uma escada.

“Quem gosta de aventura emocionante pode vir visitar a comunidade Serra Negra e terás um passeio agradável e contato extremo com a natureza”, finaliza Davi Mendes.

Para visitação o turista deve agendar o passeio com guias da cidade de Almas ou com agências de viagens que realizam tour pela Serra Negra.