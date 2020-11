Tocantinenses elegem 21 representantes da Enfermagem

Os tocantinenses elegeram no dia 15 de novembro 21 representantes da Enfermagem para os cargos de prefeito e vereador. Ao todo, foram registradas 75 candidaturas de profissionais da Enfermagem nestas eleições municipais.

Foram 18 eleitos para cargo de vereador e 3 para o cargo de prefeito. As mulheres foram as que mais se destacaram, ocupando 15 dos 21 cargos que serão ocupados pelos nossos profissionais, três deles são para prefeita.

A presidente do Conselho Regional de Enfermagem, Emília Maria Miranda, parabenizou os profissionais engajados neste pleito. “Quero parabenizar todos os nossos profissionais que se dedicaram nestas eleições. Sabemos que a representatividade da nossa categoria é necessária no âmbito da política. A luta da Enfermagem deve ser para todos e ter representantes em cargos como o de prefeito e vereador reforça a nossa coletividade. Precisamos de união e força para alcançar os nossos objetivos, como a valorização profissional”.

Confira a lista completa:

Vereador Clesio (PT) – Aragominas

Vereadora Eneilta (PP) – Aragominas

Vereador Magno Fain (PP) – Araguatins

Vereador Otemir Souza Gomes (MDB) – Araguaçu

Vereador Osmundo Dias (PL) – Bernardo Sayão

Vereador Romerito Guimarães (PT) – Colinas do Tocantins

Vereadora Kenia Butequeiro (PSC) – Colméia

Vereadora Sueli Pinto Cardoso (PL) – Chapada de Natividade

Vereadora Pretinha (PTB) – Jaú do Tocantins

Vereadora Thais Enfermeira (DEM) – Natividade

Vereadora Enfermeira Ronária Gomes (MDB) – Nazaré

Vereadora Enfermeira Miriam (PSC) – Nova rosalândia

Vereadora Camilla Rhuana Moraes (MDB) – Paraíso do tocantins

Vereadora Marcivânia (PSD) – Ponte Alta do Bom Jesus

Vereadora Nelma do Carritel (DEM) – Pugmil

Vereador Cristiano Correia (PTB) – Silvanópolis

Vereador Enfermeira Fabiola (PSC) – Taguatinga

Vereadora Branca Gomes (PSD) – Tocantinópolis

Prefeita Camila Fernandes (MDB) – Miracema do Tocantins

Prefeita Enfermeira Nezita (PSL) – Monte Santo Do Tocantins

Prefeita Jakeline Pereira (MDB) – Figueirópolis