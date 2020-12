Tocantinense busca ajuda para custear despesas de tratamento contra câncer em Barretos

Por Alisson

Foi a mais de 1, 3 mil quilômetro de casa, em Barretos (SP), que a família da tocantinense Alexsandra Rodrigues Rosa, 39 anos, encontrou esperança para que ela possa realizar um tratamento contra o câncer. Para isso, a família se uniu e busca apoio para custear a ida dela até a cidade e as despesas durante a estadia longe de casa.

Natural de Guaraí (TO), Alexsandra Rodrigues Rosa, mora na capital, Palmas, há mais de 20 anos. Ela descobriu a doença após sentir fortes dores durante a realização de tarefas do dia a dia e ter ‘travado a coluna’. No Pronto Atendimento (PA), onde ela realizou exames investigativos foi constatado, por meio de tomografia, fraturas graves na coluna: vértebra L1, L3 e na bacia.



Impossibilitada de se locomover, o diagnóstico viria dois meses depois: as sequelas haviam sido provocado por um câncer que já se encontrava em estado avançado. Com indicativo de ter se originado na mama, a doença já havia atingido a coluna e a bacia de maneira agressiva.

Apesar do tratamento no Hospital de Amor, em Barretos, ser gratuito, a família corre contra o tempo para conseguir uma UTI aérea para leva-la para fazer o deslocamento. “O caso dela é grave com lesões sérias na coluna, que provocam muitas dores, por isso temos muita urgência de que ela dê entrada no hospital”, explicou o irmão de Alexsandra, Alisson Rosa.

Qualquer ajuda poderá ser dada por meio das seguinte contas bancárias: Maria Solange Rodrigues de Sousa – CPF: 360.089.401-30 (Pix); Banco do Brasil – Ag: 2094, C/P: 47120-8 – Variação:51; Caixa – Ag: 4065, C/C 1620-2, OP. 001.

Link para Vakinha online: https://www.vakinha. com.br/vaquinha/ajude-a- salvar-a-alexsandra-na-luta- contra-um-cancer-maligno

O valor arrecadado ajudará no custeio dentre outras despesas: aluguel, deslocamento e passagens. “Decidimos levar em voo comum até a cidade mais próxima, já que não estão fazendo voos para Barretos, temos muita fé que ela suportará as dores”, ponderou Alisson Rosa.