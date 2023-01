Por Wesley Silas

No vídeo, Ronison Parente lembrou que a BR-242 foi interrompida no município de Formoso do Araguaia que poderia ser ligada via TO-500 ao estado de Mato Grosso.

“Questões como a Ferrovia Lesto-oeste, a Fiol que poderá ligar com a Ferrovia Norte-Sul próximo ao Trevo de Formoso do Araguaia que são obras prioritárias, não só para o Tocantins, mas para todo país e eu apresentei a questão da UPA-24H para o Vale do Javaés, que seria sediada em Formoso do Araguaia, o início da construção do IFTO em Formoso com vertente na criação de curso universitário na área do agronegócio e tivéssemos a oportunidade de levar ao governador do Estado uma única sugestão para está entre as três prioridades que ele levou ao governo Federal eu destacaria a Transbananal que ligaria nos municípios de Formoso do Aragua ao município de São Félix em Mato Grosso. Os líderes não se pronunciaram e estão calados, até não sei o porquê aqueles que têm mandatos não apresentaram esta relação ao governador do Estado e estamos falando aqui de forma muito modesta e humilde esta sugestão. É bom para o Mato Grosso, é bom para o sul do Tocantins, mas, é muito melhor para o País” defendeu Ronison Parente.

Fórum de Governadores

Entre as ações prioritárias elencadas pelo Chefe do Executivo Estadual, Wanderlei Barbosa,em Brasília, no Fórum de Governadores na manhã desta sexta-feira, 27, em Brasília, com a presença do presidente Luís Inácio Lula da Silva, estão nas pautas a construção da ponte sobre o Rio Tocantins, ligando os municípios de Filadélfia – TO a Carolina- MA; a pavimentação do trecho da Rodovia TO-110, entre o município de São Félix do Tocantins e o estado da Bahia, que liga os principais roteiros turísticos do Parque Estadual do Jalapão; e, por fim, a federalização da TO-335, que liga a fronteira do estado do Pará, no município tocantinense de Couto Magalhães, passando por Colinas do Tocantins, até o entroncamento de Palmeirante do Tocantins, onde fica o porto seco da Ferrovia Norte Sul, atuando como área de escoamento da produção dos estados do Tocantins e Piauí.

Sobre o projeto da TO-500

O projeto da travessia da Ilha do Bananal é de autoria do engenheiro José Rubens Mazzaro, líder da Comissão Pró TO-500. Com o Projeto de Lei aprovado em 2012 pela Assembleia Legislativa do Tocantins, é aguardada a publicação de um Decreto Federal, outorgando os direitos para que o Governo do Estado do Tocantins possa empreender e executar a obra sobre a Ilha do Bananal, que é de responsabilidade da União.

A proposta de construção da rodovia conta com o apoio, formalizado por meio de ofício, de produtores rurais, comerciais e industriais do Tocantins e do Mato Grosso, e também, dos indígenas que vivem na Ilha do Bananal.