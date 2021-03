Levantamento da Secretaria de Estado da Saúde (SES) feito a pedido do Portal Atitude mostram que até o dia 04 de março foram internados em leitos de UTI Covid-19, na rede pública, 829 pacientes destes, infelizmente, 550 não sobreviveram.

por Wesley Silas

O levantamento mostra uma taxa de mortalidade institucional de 66%, valor menor que a taxa nacional, divulgada pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira, que registra na rede pública 69,8% e na rede privada em torno de 62%.

“Vale destacar que no geral, em todas as unidades do Estado (18 hospitais), em leitos clínicos e de UTI foram internadas 3.953 pessoas, destas 895 não venceram a Covid, taxa de mortalidade institucional de 23%”, informou a SES.

Segundo a SES, o Estado do Tocantins continua entre os estados brasileiros com uma das menores taxas de letalidade de 1,32% e com 87% dos casos confirmados recuperados, 105.779 pessoas.

Ocupação de leitos UTI Covid-19

De acordo com a plataforma do Integra Saúde, a ocupação de leitos de UTI Covid-19 é de 100% nos Hospitais Regional de Gurupi, de Agustinópolis, 97% no Hospital Geral de Palmas e 94% no Hospital Regional de Araguaina. Já os leitos complementares do Hospital Dom Orione de Araguaina é de 100%, Oswaldo Cruz 100%, Hospital de Combate a Covid-19 100% e Instituto Sinai Araguaína 90%.

Confira a Estatística Hospitalar

Dados

Atualmente, o Tocantins contabiliza 379.371 pessoas notificadas com a Covid-19 e acumula 121.232 casos confirmados. Destes, 105.779 pacientes estão recuperados, 13.842 pacientes seguem em isolamento domiciliar ou hospitalar e 1.611 pacientes foram a óbito.