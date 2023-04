Share on Twitter

Confira a íntegra do documento referente a Tarifa Remuneratória Terra Boa Agro

TARIFA REMUNERATÓRIA

TERRA BOA AGRO

Terra Boa Agro Ltda, sociedade empresária, estabelecida no endereço: Loteamento Fazenda Santo Antônio, s/n, lote 08-13 e 37-c, Gleba 06 3ª Etapa, Zona rural, Cariri do Tocantins – TO, CEP: 77.453-000.

Tabela de Preços dos serviços relacionados à atividade de Armazém Geral:

Recebimento, padronização e secagem = 3,5% (três e meio por cento) do volume depositado ao valor de mercado do estado do Tocantins vigente na data do depósito conforme o produto depositado. Armazenamento por tonelada de grãos ou cereais por um período de 15 dias = R$ 0,80 (oitenta centavos) Carência de 30 dias após a data de recepção, após a carência, a cobrança será de acordo com o item 2.

Cariri do Tocantins – TO, 15 de Março de 2023.

__________________________________________

MARCELO DOMINICI FERREIRA

CPF ***.***.068-03