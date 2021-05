por Wesley Silas

O caso foi registrado por volta das 03 horas da manhã da sexta-feira, 21 quando um disparo de escopeta calibre 12 atingiu o portão da residência e o veículo do advogado criminalista Nalo Rocha Barbosa. “Os indícios apurados previamente indicam que o atentado tenha ocorrido em virtude da atuação profissional do advogado, informou em nota o presidente da OAB/TO, Gedeon Pitaluga ao considerar que a advocacia “foi violentamente atacada”.

“A queixa do crime foi registrada na Delegacia de Polícia da cidade. O primeiro atendimento institucional ao advogado foi dado pelo presidente da Subseção da OAB de Taquatinga, Saulo de Almeida Freire. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Tocantins, Gedeon Pitaluga, está acompanhando pessoalmente o caso e exigiu agilidade na investigação e na prisão desses criminosos que atentaram contra a vida e patrimônio do advogado”.

O presidente da OAB/TO, Gedeon Pitaluga, entrou em contato com o secretário do Estado da Segurança Pública, Cristiano Barbosa Sampaio, solicitando atuação firme por parte da Polícia Civil na solução do caso. Também solicitou da Polícia Militar reforço policial para garantir a integridade do advogado.

“Este é um caso que atenta não apenas a contra uma pessoa, mas contra toda a instituição que é reserva do Estado de Direito. O exercício profissional da advocacia é uma garantia soberana e não pode ser alvo de intimidação de qualquer natureza. Estamos cobrando a celeridade na apuração dos fatos e o rigor na punição dos envolvidos neste crime absurdo, dando total suporte ao advogado Nilo Rocha Barbosa neste momento”, afirmou Gedeon Pitaluga.

