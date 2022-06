A histórica cidade de Taguatinga, no sudeste do Tocantins, está completando nesta sexta-feira (10) 150 anos de emancipação política, o município é um dos mais antigos do Tocantins e preserva cultura e tradições antigas.

por Régis Caio

Taguatinga fica a 458 km de Palmas e hoje está em festa pelo seu aniversário. Varias autoridades políticas prestigiaram em suas redes sociais os parabéns ao munícipe que é rico em cultura e no turismo, dentre as festas tradicionais da cidade está as Cavalhadas, um evento que atrai vários turistas.

Um evento onde homens comuns se transformam em guerreiros é revivida na cidade há décadas, sendo este o único município tocantinense a manter a tradição trazida ao Brasil por portugueses e espanhóis, no século 18. As Cavalhadas de Taguatinga ocorrem anualmente, dentro dos Festejos de Nossa Senhora D’Abadia, padroeira da cidade, no mês de agosto.

Ao todo, são 24 cavaleiros, sendo 12 cristãos, vestidos de azul, com a missão de converter os inimigos ao cristianismo, e 12 mouros (mulçumanos), trajados de vermelho e defensores da própria fé. É uma referência às Cruzadas, sendo que no final os cristãos sempre vencem os mouros.

As Cavalhadas tiveram início em 1936. Foram interrompidas por 40 anos e retomadas em 1997. O primeiro dia é dedicado aos treinos e o segundo à batalha, onde a destreza dos participantes ganha mais destaque pela beleza visual das vestimentas e destreza com os cavalos.

Turismo natural

Uma das mais altas e belas cachoeiras de Tocantins, a Cachoeira do Registro fica em uma propriedade privada e o acesso é bem fácil. O local está a 26 Km do centro de Taguatinga, em terreno arenoso e com algumas pedras. O local é área particular e pertencente a Usina Sobrado. Não são permitidos banhos nesta cachoeira.

Grutas

Uma das grutas mais famosas da região é a Gruta dos Caldeirões, que fica a 17 Km do perímetro urbano do município, na TO 110 rumo a Aurora do Tocantins. Os carros podem ir até cerca de 600 metros antes da gruta ou pode deixá-lo no cemitério que fica na entrada da estrada de chão, que dá acesso a gruta às margens da rodovia. Além da gruta com salões incríveis, existe também uma pequena cachoeira com as águas do rio que nasce dentro da caverna.