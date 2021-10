Share on Twitter

A 89ª Delegacia de Polícia Civil de Gurupi, cumpriu nesta segunda-feira (11) um mandado de prisão em desfavor de um homem de 32 anos, suspeito de cometer uma série de estupros em Gurupi.O suspeito abordava as vítimas com simulacro de arma de fogo e obrigavam a manter relação sexual.

Por Régis Caio

Segundo a PC, as investigações apontam que o homem é suspeito de pelo menos um crime de estupro e outro tentado. O investigado abordava as vítimas com simulacro de arma de fogo e obrigavam a manter relação sexual.

“No crime ocorrido em junho deste ano a vítima reconheceu o homem como autor e as investigações apontam ele como suspeito de uma tentativa ocorrida há duas semanas, em que o veículo do mesmo apareceu em uma filmagem.

O carro e outros objetos foram apreendidos a fim de formar elementos para a sua condenação.

O suspeito passou por exame de corpo delito e foi recolhido na CPP de Gurupi.