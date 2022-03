por Wesley Silas

Conformem o Público.pt, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) decidiu retomar o teletrabalho, de forma alternada, como resposta ao aumento do preço dos combustíveis e à instabilidade dos preços da energia. Solução semelhante começa a ser analisada por outros empregadores, que veem no teletrabalho ou nos modelos híbridos uma forma de minimizar o impacto da subida dos preços no bolso dos consumidores.

Em Portugal o preço do litro de gasolina é cobrado 2,037 euros e, convertido em real, na cotação deste domingo, 20 em que um Euro vale R$ 5,56 (reais brasileiro) o valor do litro de gasolina em Portugal representa R$ 11,32. O preço do litro do diesel 1,992 euros, representando R$ 11,07.

Desde o início da guerra na Ucrânia, a 28 de fevereiro, os preços da gasolina e do gasóleo já subiram, respetivamente, 0,205 centavos de euro e 0,317 centavos. No último ano, a gasolina aumentou 30% em Portugal, de 1,566 euros para 2.037, e o óleo diesel aumentou 45%, de 1,374 euros por litro para 1,992 euros por litro.