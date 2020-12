STF barra reeleição de Alcolumbre e coloca senador tocantinense, Eduardo Gomes, como um dos mais cotados à presidência do senado

O líder do Governo no Senado, Eduardo Gomes (MDB) se tornou o principal protagonista como interlocutor do presidente Bolsonaro, seja na política ou na imprensa nacional.

da redação

Segundo a CNN, o Palácio do Planalto comemorou o resultado do julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF) que barrou a possibilidade de que os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Rodrigo Maia, possam ser reeleitos pra os cargos no dia 1 de fevereiro.

A leitura é de que houve um recuo por parte de ministros do STF diante das críticas que vinham sofrendo nos últimos dias e que o jogo nas duas casas agora “está zerado”.

Para o governo, apesar de Alcolumbre, com quem o Planalto tem boa relação, estar fora, tirar Rodrigo Maia era o principal objetivo.

Além disso, interlocutores do presidente dizem que Bolsonaro se fortalece nesse processo uma vez que o grupo que se uniu contra ele com o aval de parte do Judiciário se fragilizou.

No Senado, a avaliação é a de que o MDB irá se movimentar para tentar retomar o posto. Agora, com a decisão do STF, ele ficará mais explícito. Da bancada, desponta como cotados o líder do partido, Eduardo Braga, o do governo no Congresso, Eduardo Gomes, e a presidente da Comissao de Constituição e Justiça, Simone Tebet.