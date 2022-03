O presidente nacional da OAB, Beto Simonetti, confirmou sua presença e será uma das autoridades que participarão dessa grande cerimônia da advocacia, que marca a continuidade de uma gestão que realizou muito pela classe. Além da obras entregues desde 2019, Gedeon Pitaluga defende que a atual gestão da OAB Tocantins resgatou a valorização do advogado, reduziu as anuidades, fez a defesa intransigente das prerrogativas e abriu a OAB à advocacia.

Reeleito presidente da OAB/TO para o triênio 2022/2024, Gedeon Pitaluga costuma dizer que sempre a advocacia em primeiro, segundo e terceiro lugar. “O advogado e a advogada tocantinenses sempre foram prioridades. Por isso fizemos história com quase 30 desagravos feitos em defesa da advocacia. Também quando construímos três novas sedes para as subseções do interior e criamos a subseção de Augustinópolis e a subsede de Taquaralto.

“Inovamos quando fizemos o maior programa de qualificação da história da OAB Tocantins, atendendo mais de 5 mil inscritos. Fizemos uma gestão austera, que nos deu a condições de reduzir o valor da anuidade, passando da terceira mais cara em 2017, para a hoje a OAB/TO ter a anuidade mais barata do Brasil. Abrimos a Ordem para a jovem advocacia. Fizemos uma gestão respeitando o espaço à mulher advogada. Atendemos aos advogados portadores de necessidades especiais com isençoes e tratamento qualificado. Modernizamos a Ordem com o projeto OAB 4.0. Tudo isso, pensando sempre na melhoria das condições de vida e de trabalho do advogado e da advogada”, disse Gedeon Pitaluga.

Na posse solene da nova diretoria da OAB Tocantins estarão presentes representantes de instituições de todos os poderes, dirigentes da Ordem de todas as regiões do Estado e dirigentes nacionais.