Site do TRF1 sofre ataque hacker

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região, sediado em Brasília e abrange o estado do Tocantins, foi invadido por haker nesta sexta-feira, 27. Os supostos hackers publicaram a seguinte mensagem: “Vazamento de dados do Tribunal Regional da Primeira Região (portal.trf1.jus.br). isso é sério? um orgão tão importante com uma vulnerabilidade tão grave”.

por Wesley Silas

O TRF1 tem sede em Brasília e é composto de 14 seções judiciárias: Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima e Tocantins.

Em nota Tribunal Regional Federal da 1ª Região disse que foram tomados medidas preventivas para preservar o site. “A Administração do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), por meio da Secretaria de Tecnologia da Informação (Secin), informa que, em decorrência de publicação veiculada em redes sociais de que ocorrera uma invasão ao ambiente tecnológico do TRF1, foram adotadas medidas preventivas para a preservação do ambiente. Assim, todos os sistemas do Tribunal foram colocados em modo restrito para permitir adequada investigação, sendo que, até o momento, não se identificou nenhum ativo de TI comprometido”, disse o TRF 1, via nota

A procuradora regional da República em São Paulo, Janice Agostinho Ascari, retweetou post dos supostos hackers com a seguinte mensagem: “Vazamento de dados do Tribunal Regional da Primeira Região (portal.trf1.jus.br). isso é sério? um orgão tão importante com uma vulnerabilidade tão grave.. nest post estamos expondo ‘só’ o conteudo de 4 (cit, concurso, stf e trfweb) das 47 DBS, apenas para demonstrar que o TRF1 tambem é vulneravel nosso objetivo NÃO é causar o caos, nem prejudicar o TRF1.”