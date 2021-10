Share on Twitter

De acordo com o presidente do SISEPE-TO, Cleiton Pinheiro, o Estado do Tocantins encontra-se resguardado legalmente, bem como em plenas condições financeiras abaixo dos limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), podendo, para tanto, já de imediato efetuar o implementação e pagamento dos Direitos dos servidores públicos estaduais.

A reunião proposta pelo SISEPE-TO tratará sobre as seguintes pautas com o Governador Wanderlei Barbosa:

a)IMPLEMENTAÇÃO DA DIFERENÇA REFERENTE A REVISÃO GERAL ANUAL DO ANO DE 2019, no percentual de 4,0747%, não implementadas; b) IMPLEMENTAÇÃO DA REVISÃO GERAL ANUAL REFERENTE AO ANO DE 2020, no índice de 2,4599%, não implementadas; c) IMPLEMENTAÇÃO DA REVISÃO GERAL ANUAL REFERENTE AO ANO DE 2021, no índice de 7,5911%, não implementadas; d) PAGAMENTOS DOS RETROATIVOS DAS DATAS BASES DE 2015, 2016, 2017 E 2018, já implementadas; e) IMPLEMENTAÇÃO DAS PROGRESSÕES DE 2008 A 2021, não implementadas; f) PAGAMENTOS DOS RETROATIVOS DAS PROGRESSÕES DE 2008 A 2021, não implementadas