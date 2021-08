Por Redação

O SISEPE-TO encaminhou ofício ao governador Mauro Carlesse solicitando a manutenção imediata da redução da jornada de trabalho dos servidores públicos estaduais para seis horas diárias, conforme previsto no artigo 19 da Lei n°1.818/2007, e a prorrogação da modalidade de trabalho remoto. O ofício Nº 101/2021 foi protocolado nesta terça-feira, 03 de agosto, e justifica-se porque vence no dia 06 de agosto, a prorrogação anterior feita pelo Governador em relação à jornada das seis horas corridas e à modalidade do trabalho remoto.

Conforme o presidente do SISEPE-TO, Cleiton Pinheiro, a redução da jornada para seis horas e o trabalho remoto diminuem em 25% os gastos com vale-transporte, água, luz, telefone, combustível, depreciação e manutenção de veículos e demais gastos com a manutenção do funcionamento da máquina administrativa.

No ofício, o presidente do SISEPE-TO, em virtude das variantes do novo coronavírus, reforça a necessidade de intensificar ainda mais as medidas preventivas e, desse modo, resguardar a saúde dos servidores e evitar a propagação do vírus, sem, contudo, afetar a normalidade da prestação do serviço público essencial.

O SISEPE-TO solicitou ao governador Mauro Carlesse que uma resposta seja encaminhada ao sindicato no prazo de cinco dias.