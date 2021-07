por Redação

O presidente do SISEPE-TO, Cleiton Pinheiro, ressalta que o trabalho remoto e a prestação do serviço online se deu em razão da pandemia da Covid-19 e em sintonia com as recomendações dos órgãos de saúde. Cleiton celebrou poder atender novamente os sindicalizados de forma presencial, mas lembrou que os cuidados contra a Covid-19 ainda prevalecerão.

“É importante ressaltar que o atendimento remoto ainda é a principal forma de atendimento para que evite aglomerações e a propagação do coronavírus”.