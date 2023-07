por Wesley Silas

O Sindicato dos Servidores Públicos no Estado do Tocantins (Sisepe-TO) registrou o sentimento de pesar pelo falecimento do líder do movimento de criação do Estado e ex-governador,José Wilson Siqueira Campos, aos 94 anos, ocorrido em Palmas, nesta terça-feira, 4.

“Agora, Siqueira Campos descansa e deixa o legado de crescimento e modernização do mais novo Estado do país. Um sonho iniciado com a determinação de um homem que mobilizou e contou com a contribuição de milhares de pessoas e famílias que acreditaram no potencial de uma região, antes esquecida. Solidário ao momento de dor da família, nos unimos em oração, rogando a Deus que receba seu filhoJosé Wilson Siqueira Camposem seus braços, que ele descanse em paz sob a Luz Divina e que os corações dos familiares e amigos sejam confortados”, disse Elizeu Oliveira Presidente do Sisepe.

O Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores do Tocantins disse que “com pesar recebemos a notícia do falecimento de José Wilson Siqueira Campos. As divergências políticas são sabidas, porém, seu papel entre os que lutaram pela consolidação do Tocantins deve ser ressaltado. Nos solidarizamos aos familiares e amigos neste momento de despedida”.

